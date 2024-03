Esporte “Confio que serei inocentado”, diz Gabigol sobre suspensão de dois anos

Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

Segundo especialistas, Gabigol deu brecha para ser denunciado por tentativa de fraudar o antidoping. Foto: Flamengo/Divulgação Segundo especialistas, Gabigol deu brecha para ser denunciado por tentativa de fraudar o antidoping. (Foto: Flamengo/Divulgação) Foto: Flamengo/Divulgação

Após ser suspenso por dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD) por fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle antidopagem, Gabigol publicou um comunicado em suas redes sociais onde se disse “decepcionado” com o resultado do julgamento, mas confiante de que será inocentado pela instância superior.

Logo após a apertada votação, que terminou com cinco votos a favor da suspensão e quatro contra, a equipe do atleta, que foi defendido pelo especialista Bichara Neto, afirmou que irá recorrer a Corte Arbitral do Esporte (CAS).

“Os precedentes da Corte de Arbitragem do Esporte sobre o que constitui fraude ou tentativa de fraude se distanciam muito das atitudes atribuídas ao atleta neste caso. Estamos confiantes de que o CAS reformará essa decisão”, disse Bichara.

Anteriormente, o Flamengo já havia publicado nota oficial onde demonstrou apoio ao atacante. Além disso, o rubro-negro disse estar “surpreso” com a decisão e afirmou que auxiliará o atleta na apresentação de recurso ao CAS.

“O Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos, até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada.”

Por que foi suspenso?

A peça de acusação considerava que Gabigol tentou deliberadamente impedir o controle antidoping realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e ainda atrasou as coletas de sangue e urina, que foram feitas de maneira surpresa, no CT do clube, em 8 de abril.

Consta no processo que Gabigol tentou esconder a genitália na hora de urinar no pote e foi agressivo com os oficiais responsáveis pelo exame. Ao urinar “escondido”, sem permitir que o fiscal visualizasse a urina saindo do seu pênis, Gabigol deu brecha para ser denunciado por tentativa de fraudar o antidoping.

Além disso, o atleta se recusou a fazer a coleta de sangue logo que chegou para o treino. Outros atletas também se submeteram aos exames e estavam posicionados na estação de coleta, logo cedo, quando os oficiais de coleta chegaram no local. Gabigol foi o único que não realizou o exame de sangue antes do treino.

Comunicado de Gabigol

“Gostaria de me pronunciar e esclarecer sobre o julgamento ocorrido hoje, em que fui suspenso por uma suposta tentativa de fraude a exame antidoping. A despeito do meu respeito pelo Tribunal, reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame, e confio que serei inocentado pela instância superior.

Desde o início da minha carreira como jogador de futebol sempre segui as regras do jogo e nunca utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos, o que reforça meu compromisso com meu Clube e com o torcedor brasileiro.

Estou decepcionado com o resultado do julgamento, mas seguirei cooperando com as autoridades esportivas e confiante de que minha inocência será comprovada e restabelecida pela instância superior.”

