Inter Presidente do Inter responde Marcos Braz após provocação: “Prefiro acreditar que ele se referia a mim”

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Presidente do Inter em coletiva pós jogo Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Por Andrei Severo * | 17 de fevereiro de 2021

A decisão contra o Flamengo já começou muito antes das 16h do dia 21 de fevereiro. Mais precisamente, logo após que terminou a última rodada do Campeonato Brasileiro. O presidente do Flamengo, Marcos Braz, e o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, protagonizaram o início de uma semana decisiva.

Em coletiva, ontem (16), o presidente rubro-negro respondeu às críticas feitas por Barcellos em relação a arbitragem, “Acho que o que o presidente falou lá é até em função de não estar acostumado a chegar nas finais. Se empolgou um pouco”, rebateu, Braz. Entretanto, não acabou por aí, o presidente colorado também respondeu, quando participou do programa “Seleção SporTV”, da Rede Globo.

“Eu prefiro acreditar que ele (Braz) se referia a mim, não ao Inter. O Inter é muito forte. Isso é mais um exemplo daquilo que a gente tem que superar no futebol. São artimanhas de tirar o foco daquilo que é o principal, que é o jogo no final de semana”, respondeu, Barcellos.

Os próximos capítulos deste enredo, devem ficar por conta da decisão no próximo domingo. O Inter caso vença o Flamengo, no Maracanã, se consagrará campeão brasileiro, título que não desde 1979.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter