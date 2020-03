Inter Presidente do Inter testa positivo para o Covid-19

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

Foto: (Rádio Grenal)

O diagnóstico do presidente do Inter, Marcelo Medeiros, testou positivo para o coronavírus. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, pela assessoria do clube.

De acordo com as informações divulgadas, apesar de não apresentar mais sintomas da doença, o mandatário permanecerá em isolamento por 14 dias, conforme protocolo dos órgãos de saúde.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

