Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

Na ocasião, o time venceu por 1 a 0 e garantiu a vaga para o Grupo E Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O Inter foi advertido e multado em US$ 8 mil (cerca de R$ 40 mil) pela Conmebol, em virtude de atraso no início da partida contra o Tolima, na disputa da terceira fase da Libertadores, no estádio Beira-Rio.

Conforme a decisão da Comissão Disciplinar, o valor da multa será debitado automaticamente dos direitos de Televisão ou Patrocínio do clube.

O colorado ainda estará em pauta no Tribunal Disciplinar nos próximos dias, desta vez, pelas confusões no clássico Grenal. Victor Cuesta, Moisés, Praxedes e Edenilson, foram expulsos após os episódios de pancadaria, na partida da última semana, na Arena. Além da suspensão dos atletas, o clube também pode sofrer sanção, de acordo com a avaliação do Tribunal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

