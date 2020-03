Inter Paolo Guerrero supera ‘jejum’ e vive artilharia na Libertadores

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Centroavante soma três gols e uma assistência em seis jogos Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O centroavante do Inter, Paolo Guerrero está entre os artilheiros deste início de Copa Libertadores. Com três gols marcados até a segunda rodada da fase de grupos, o peruano divide o posto da terceira colocação com Raúl Bodadilla e Rdoney Redes, ambos do Guaraní-PAR.

Até aqui, o camisa 9 do colorado disputou os seis jogos do time na competição, balançando as redes em três oportunidades. Ao todo, na temporada, são oito jogos e quatro gols.

⚽️🔥 Os principais artilheiros da #Libertadores. Fidel Martínez, do @BarcelonaSC, segue na ponta com 8⃣ gols. pic.twitter.com/Sn1u6vqaA4 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 14, 2020

Antes de figurar entre os artilheiros, Guerrero viveu momento de jejum. Até marcar o gol da classificação para a fase de grupos, contra o Tolima, o centroavante estava há um mês sem balançar as redes. Depois de desencantar, o jogador voltou a balançar as redes e na rodada seguinte, contra a Universidad Católica, anotou dois gols e ainda deu assistência para o terceiro gol da vitória colorada.

A sequência de gols na Libertadores, contudo, parou na última rodada, no clássico Grenal, que terminou em 0 a 0. Momentaneamente, o torcedor colorado não poderá ver seu centroavante em ação. Por conta do coronavírus, a competição foi suspensa temporariamente até dia 5 de maio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

