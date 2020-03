Inter Inter ainda aguarda por diagnóstico de suspeita de coronavírus do presidente Marcelo Medeiros

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Previsão é o que resultado seja divulgado nesta sexta-feira (20) Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

Por conta da alta demanda, houve atraso no resultado do diagnóstico do presidente do Inter, Marcelo Medeiros, que apresentou sintomas compatíveis de coronavírus. O exame realizado em Porto Alegre foi enviado para São Paulo e previsão de conclusão é para esta sexta-feira.

De acordo com o comunicado da assessoria de imprensa do clube, Medeiros já apresenta grande melhora no seu estado de saúde, sem cansaço ou dores de cabeça e no corpo. O presidente não apresentou nenhuma dificuldade respiratória e segue a orientação médica de permanecer em sua residência, evitando o contato com demais pessoas.

O presidente Marcelo Medeiros passou por exames, nesta segunda-feira, após apresentar sintomas “compatíveis” do Covid-19. De acordo com o diretor de saúde do Inter, Luiz Crescente, o mandatário acordou um pouco mais “amolado” do que o normal e procurou atendimento médico.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

