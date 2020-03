Esporte Marcelo Medeiros, presidente do Inter, faz exame com suspeita de coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Foto: Divulgação | Inter

Aos 59 anos, o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, realizou na tarde desta segunda-feira (16) exames com suspeita de coronavírus. O resultado do teste deve ser divulgado amanhã, enquanto aguarda, o mandatário Colorado foi orientado a ficar em casa.

