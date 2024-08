Futebol Presidente do Juventude será Chefe de Delegação da Seleção Brasileira em jogos das Eliminatórias

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

O dirigente jaconero estará à frente da equipe nos duelos contra o Equador e Paraguai, nos dias 6 e 10 de setembro. Foto: Rafael Ribeiro/CBF O dirigente jaconero estará à frente da equipe nos duelos contra o Equador e Paraguai, nos dias 6 e 10 de setembro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nomeou o presidente do Esporte Clube Juventude, Fábio Pizzamiglio, como Chefe de Delegação da Seleção Brasileira nos jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O dirigente jaconero estará à frente da equipe nos duelos contra o Equador e Paraguai, nos dias 6 e 10 de setembro.

“Agradeço em meu nome, e em nome do Esporte Clube Juventude, ao Presidente Edinaldo, ao Coordenador de Seleções Rodrigo Caetano, ao treinador Dorival Júnior e a toda comissão, pela oportunidade de representar e contribuir com a nossa Seleção Brasileira nos próximos dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. É e sempre será uma honra representar a camisa mais pesada e imponente do mundo, que é a da nossa Seleção”, declarou Pizzamiglio.

O Chefe de Delegação irá acompanhar a rotina da Seleção Brasileira durante o período de preparação e treinos. Pizzamiglio também deve representar a CBF em encontros com dirigentes de outras Federações. O cargo é uma maneira política de estreitar relações entre a entidade e os clubes do futebol brasileiro.

Ao lado de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e Rodrigo Caetano, diretor de seleções, Fábio Pizzamiglio chefiará a deleção brasileira nas partidas do dia 06 de setembro, em Curitiba, diante do Equador, e no dia 10 de setembro, em Assunção, contra o Paraguai.

Em publicação, o Juventude parabenizou Pizzamiglio pela convocação. “O Esporte Clube Juventude parabeniza o Presidente pela nomeação e ressalta o seu empenho diário na busca pelo crescimento do Clube em todas as esferas.”

A data Fifa de setembro é o primeiro desafio do Brasil depois da queda nas quartas de final da Copa América, para o Uruguai, em julho. Nas Eliminatórias, a Seleção Brasileira vem de três derrotas na competição e busca se reabilitar, agora com Dorival Júnior.

O time brasileiro está na sexta colocação, com sete pontos conquistados após seis jogos disputados. É o limite da classificação direta para a Copa do Mundo de 2026, que será nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O sétimo colocado jogará uma repescagem mundial, em março de 2026.

No dia 6, a Seleção enfrenta o Equador, no Estádio Couto Pereira, casa do Coritiba, em Curitiba (PR). Na sequência, o Brasil enfrenta o Paraguai, em Assunção, no dia 10 de setembro, no Defensores Del Chaco, pela 8ª rodada da competição.

