Brasil Presidente do órgão responsável pela aplicação do Enem deixa o cargo

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2022

Danilo Dupas (foto) alegou motivos pessoais para deixar a função; Moreno assume o cargo a partir de agosto Foto: Divulgação/Ministério da Educação Danilo Dupas, presidente do Inep, instituto responsável pelo Enem. — Foto: Divulgação/Ministério da Educação Foto: Divulgação/Ministério da Educação

O presidente do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Danilo Dupas, pediu demissão do cargo nesta quarta-feira (27) alegando motivos pessoais. Carlos Moreno, diretor de Estatísticas Educacionais, assumirá o comando do instituto a partir de agosto.

Em nota, o MEC (Ministério da Educação) informou que Moreno é servidor de carreira da própria instituição, doutorando em Educação pela Universidade Católica de Brasília e Mestre em Estatísticas pela UnB (Universidade de Brasília).

Em sua conta no Twitter, o ministro da Educação, Victor Godoy, comentou a troca de comando. De acordo com ele, Moreno “já ocupou diversas funções no INEP e conhece profundamente os processos, avaliações e exames da autarquia”.

Segundo Godoy, a saída de Dupas foi por motivos pessoais. “A saída do atual presidente Danilo Dupas ocorreu por motivos pessoais e a pedido. Agradeço por todo o trabalho realizado nesse período, que trouxe avanços importantes para a autarquia”.

