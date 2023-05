Política Presidente do partido de Bolsonaro chegou a ameaçar de expulsão o parlamentar que tirou foto com Lula

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2023

Em conversa por telefone, nessa segunda (5), Valdemar Costa Neto acatou as explicações de Yury do Paredão. (Foto: Valter Campanato/Agencia Brasil)

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, decidiu manter o deputado Yury do Paredão (CE), na legenda. Valdemar foi pressionado por alguns bolsonaristas a expulsar Paredão do partido após o parlamentar posar em uma foto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em conversa por telefone, nessa segunda-feira (5), Valdemar acatou as explicações de Paredão. De acordo com aliados, ele não passou nenhuma orientação para coibir o deputado de tirar novas imagens com Lula.

O cálculo de Valdemar foi pragmático: somente dois deputados federais reclamaram do episódio nas redes sociais, Carlos Jordy (RJ) e André Fernandes (CE). No grupo de WhatsApp da bancada, o tema não havia despertado reclamações e cobranças até a tarde dessa segunda.

Após posar com o presidente Lula (PT) e membros do governo, o deputado federal Yury do Paredão (PL-CE) se defendeu das críticas que vem recebendo. Em publicação no Twitter, o deputado afirmou que exerce seu mandato com “diálogo, respeito e tolerância”.

“O Brasil precisa olhar para frente. Os conflitos radicais não fazem bem ao povo brasileiro. A política é instrumento para a superação de desafios. Ela não deve servir ao radicalismo e nem incentivar o ódio. Sigo e olho para frente contribuindo para um País melhor para todos, com desenvolvimento econômico, inclusão social, respeito às instituições e democracia”, disse o parlamentar.

Na última sexta (12), Yury do Paredão esteve com Lula em um evento em Juazeiro do Norte (CE). Colega de partido da ala bolsonarista, André Fernandes criticou o conterrâneo:

“Deputado do PL que posa ao lado do maior ladrão da história do Brasil em foto tem que ser expulso imediatamente do partido. Quem tem ‘honra’ em receber Lula, não tem honra para permanecer no nosso partido”, disse Fernandes.

Esta não foi a primeira vez que Yury do Paredão acenou ao governo. No início do ano, quando o Planalto articulava para evitar uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro, ele chegou a retirar sua assinatura do requerimento.

“Tenho uma posição de independência do PL, sempre estive aberto ao diálogo e focado principalmente na democracia. Com certeza terei discordâncias com qualquer governo, mas a política tem que performar em cima de pautas. Ser oposição ferrenha vai atrapalhar o andamento das melhorias”, disse em entrevista ao jornal O Globo.

Levantamento recente com base nas redes sociais e no comportamento em votações aponta que, dos 99 deputados federais da sigla, 34 mostram abertura ao diálogo com Lula. Outros 65, por sua vez, demonstram oposição ferrenha à gestão petista. Entre os deputados de Estados do Nordeste, do qual Yury faz parte, a adesão a Lula chega a 52% da bancada do PL.

