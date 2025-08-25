Brasil Presidente do partido de Bolsonaro se explica após declaração: “nunca comparei Bolsonaro com Che Guevara”

25 de agosto de 2025

Valdemar participou de um debate do grupo empresarial Esfera Brasil, em São Paulo. (Foto: Reprodução)

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, negou ter comparado o ex-presidente Jair Bolsonaro ao revolucionário argentino Ernesto Che Guevara. Em nota publicada no perfil da sigla nas redes sociais, Valdemar diz ter relacionado o que chamou de “processo de mitificação” ocorrido na vida de ambos os líderes políticos latinos, na visão dele.

“Que fique claro: nunca comparei Bolsonaro com Che Guevara, até porque o cubano era de esquerda e deixei isso claro. O que eu comparei foi o processo de mitificação e reafirmo: estão transformando Bolsonaro em um mártir, um mito ainda maior do que já é. Jair é o legítimo líder da nossa direita e continuará sendo”, escreveu o presidente do PL.

Valdemar participou de um debate do grupo empresarial Esfera Brasil, em São Paulo. Ao deixar o evento, o presidente da sigla tratava sobre o potencial de transferência de voto de Bolsonaro em entrevista à GloboNews quando citou o revolucionário argentino:

— É inacreditável a força de transferência do voto do Bolsonaro. O eleitor dele é fiel. E essas coisas (processos na Justiça) tão fazendo com que ele vire um Che Guevara. O Che Guevara tinha um carisma como o Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje. Tanto que o Fidel não colocou ele para fora de Cuba, não sossegou. Porque ele atrapalhava a vida do Fidel. Ele tinha um carisma brutal — disse Valdemar.

O presidente do PL afirmou também que “daqui a 30, 40 anos, do jeito que estão fazendo com o Bolsonaro, você também vai ver gente com camiseta” do ex-presidente, uma referência à famosa estampa com o rosto de Guevara.

Nos comentários da postagem do PL, internautas corrigiram a fala de Valdemar ao destacarem que Guevara não nasceu em Cuba, mas sim na Argentina.

Nascido em Rosário em 14 de junho de 1928, Guevara estudou Medicina em Buenos Aires e começou suas viagens pela América Latina. A convivência com as desigualdades sociais ajudou em sua formação como marxista. Em 1959, foi um braço direito de Fidel Castro na guerrilha que derrotou o ditador cubano Fulgencio Batista.

Em 1968, Guevara deixa Cuba com cerca de cem soldados e vai para o antigo Congo, mas sua tentativa de levar a revolução para a África fracassa. O guerrilheiro então volta para Cuba e prepara sua nova campanha: seu plano era expandir a revolução pela América Latina, começando pela Bolívia.

Guevara deixa Cuba em 1966 para sua última missão, em solo boliviano. No entanto, ele acaba morto depois de passar 11 meses na selva da Bolívia, em 8 de outubro de 1967. Ele foi executado no dia seguinte, aos 39 anos. Com informações do portal O Globo.

