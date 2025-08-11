Segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Política Presidente do partido União Brasil, que vem dando declarações críticas ao governo, diz que aceitaria convite de Lula para encontro

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

"Se ele faz uma deferência dessa, não tenho como não atender", disse Antonio Rueda. (Foto: Reprodução)

O presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, afirmou que aceitaria um convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma conversa, que, segundo ele, deve acontecer nos próximos dias. Embora o convite ainda não tenha sido formalizado, Rueda demonstrou disposição para o diálogo.

“O presidente da República me chamando eu tenho que ir. Se ele faz uma deferência dessa, não tenho como não atender”, declarou Rueda. Ele reforçou, no entanto, que o encontro ainda não foi oficialmente marcado: “O convite ainda não ocorreu.”

Mesmo sendo um crítico frequente da atual gestão federal, Rueda destacou a importância de manter canais abertos para discutir temas de interesse nacional. “Qualquer pessoa de bom senso quer o melhor para o país. Se o presidente quer falar de Brasil, não posso deixar de ir, nem de ter a oportunidade de dizer para ele a minha visão da situação atual”, acrescentou.

Nas últimas semanas, Lula tem se dedicado a encontros com dirigentes de partidos que integram sua base de apoio no governo, com o objetivo de fortalecer alianças no Congresso e avaliar cenários para a eleição presidencial de 2026. As conversas têm envolvido tanto pedidos de apoio a projetos prioritários quanto sondagens sobre possíveis composições futuras.

No caso do União Brasil, Lula já se reuniu com ministros filiados ao partido, como Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Celso Sabino (Turismo) e Frederico Siqueira (Comunicações). No entanto, Rueda não participou desses encontros, pois estava em período de férias.

Além do União Brasil, o presidente Lula já recebeu lideranças de outros partidos que compõem a base, como PSB, MDB e PSD. Ele também deve se reunir, nos próximos dias, com representantes do Republicanos.

Apesar da possibilidade de diálogo, Rueda tem mantido postura crítica ao governo federal e tem defendido publicamente que os cargos hoje ocupados por membros do União Brasil sejam devolvidos à administração petista, indicando um afastamento político.

Se a reunião com Lula se confirmar, Rueda deve reforçar que o partido continuará apoiando projetos que considerar alinhados com seus princípios, mas que não há expectativa de apoio formal à reeleição do presidente. Isso porque o União Brasil lançou como pré-candidato à Presidência o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Além disso, o partido está em processo avançado de formalização de uma federação com o PP, legenda que adota posição semelhante em relação ao governo. O lançamento oficial da federação está previsto para o próximo dia 19. (Com informações do jornal Folha de S.Paulo)

