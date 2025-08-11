Terça-feira, 12 de agosto de 2025

Política Para 74% dos brasileiros, democracia é melhor que ditadura

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Por outro lado, 8% consideram que “em certas circunstâncias, é melhor uma ditadura. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Uma pesquisa Datafolha encomendada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) mostra que a democracia segue sendo amplamente valorizada pela maioria dos brasileiros. De acordo com o levantamento, o apoio ao sistema democrático cresceu cinco pontos percentuais em comparação com o último estudo realizado pelo instituto no início de 2024.

Atualmente, 74% dos entrevistados afirmam que o regime democrático “é sempre melhor que qualquer forma de governo”, reforçando a preferência consolidada da população por esse modelo político. Por outro lado, 8% consideram que “em certas circunstâncias, é melhor uma ditadura do que um regime democrático”, índice que se manteve relativamente estável.

A pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 14 de julho de 2025, com 2.005 entrevistas presenciais em 130 cidades distribuídas por todas as regiões do país. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%.

Confiança 

O mesmo estudo também avaliou a confiança da população nas instituições brasileiras. Segundo os dados, a OAB se destaca como uma das mais respeitadas do país, sendo considerada confiável por 83% dos entrevistados. A atuação da entidade também é amplamente reconhecida: 47% avaliam seu trabalho como “muito importante” para a sociedade, enquanto 36% o classificam como “importante”.

Além disso, a atuação da OAB na defesa da democracia é aprovada por 67% dos brasileiros — com 56% atribuindo uma avaliação “positiva” e 11% “muito positiva” a esse papel. Esses números reforçam o prestígio da instituição em um contexto de polarização política e desafios institucionais no país.

Diálogo

Em meio às tensões políticas e ideológicas, a campanha da OAB para promover o diálogo e reduzir os atritos no cenário nacional também foi bem recebida. Segundo a pesquisa, 71% dos entrevistados aprovam a iniciativa — 40% a consideram “ótima” e 31%, “boa”. Para 79% dos participantes, a campanha é vista como necessária, sendo que 60% a classificam como “muito necessária”, evidenciando a demanda da sociedade por iniciativas que promovam entendimento e pacificação.

Serviços públicos

O levantamento também mediu a satisfação da população com os serviços públicos. Os resultados mostram um cenário de insatisfação: 58% dos brasileiros estão insatisfeitos com a segurança pública, 54% com a saúde pública e 48% com a educação pública — áreas que continuam sendo prioridades para boa parte da população. (Com informações da revista Veja)

