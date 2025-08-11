Política Maioria dos brasileiros discorda que Lula fez tudo o que podia para evitar o tarifaço

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Desde o anúncio do tarifaço, no dia 9 de julho, frentes distintas tentaram negociar com o governo americano buscando diminuir o impacto das tarifas. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Para a maioria dos brasileiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não fez tudo o que podia para evitar o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que entrou em vigor no último dia 6.

São 38% discordando completamente da ideia de que Lula esgotou esforços e recursos para que a tarifa sobre produtos brasileiros não fosse aplicada, enquanto 13% discorda em partes da afirmação, totalizando 51%.

Os dados são da pesquisa do Instituto Ipsos-Ipec de agosto. Entre os 41% que acreditam que Lula fez tudo o que podia sobre o tema, 26% concordam totalmente e 15% em parte. A pesquisa Ipsos-Ipec entrevistou 2 mil pessoas em 132 municípios entre os dias 1º e 5 de agosto. O nível confiança é de 95% e a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.

Desde o anúncio do tarifaço, no dia 9 de julho, frentes distintas tentaram negociar com o governo americano buscando diminuir o impacto das tarifas. Uma comitiva de senadores foi até os Estados Unidos, mas sofreu obstáculos declarados pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que afirmou trabalhar para que os parlamentares brasileiros não encontrassem interlocução no país americano.

A guerra tarifária e os desdobramentos como a imposição da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o motim protagonizado por deputados e senadores na semana passada, são reações provocadas por Eduardo em ativismo pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que responde no Supremo por tentativa de golpe de Estado.

No último dia 1º, o presidente norte-americano chegou a dizer que “ama o povo brasileiro” e que Lula poderia falar com ele quando quisesse. O petista reagiu horas depois, afirmando que sempre esteve aberto ao diálogo e que no momento trabalhava para dar uma resposta às tarifas. (Com informações do jornal O Estado de S. Paulo)

