Política Presidente do PL pede dedicação total da sigla à campanha de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Valdemar da Costa Neto ressaltou a importância do candidato à reeleição na disputa presidencial para o partido ter eleito a maior bancada do Congresso Foto: Reprodução/Redes Sociais Valdemar da Costa Neto ressaltou a importância do candidato à reeleição na disputa presidencial para o partido ter eleito a maior bancada do Congresso. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em um vídeo publicado nesta terça-feira (4), voltado à militância e aos candidatos do PL eleitos, o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, faz um apelo para “o pessoal se manter firme agora mais esses 20 e poucos dias”. “Nós precisamos eleger o presidente Jair Bolsonaro”, completa.

O dirigente também ressaltou a importância do candidato à reeleição na disputa presidencial para o partido ter eleito a maior bancada do Congresso Nacional, com a eleição de oito novos senadores e de 99 deputados federais. “Bolsonaro foi peça-chave no aumento, no crescimento da nossa bancada.”

O pedido de Valdemar foi publicado pelo partido nas redes sociais horas depois de o presidente Jair Bolsonaro ter concedido entrevista coletiva no Palácio do Planalto ao lado do governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

Governadores

O presidente do PL também pede um reforço, na esteira da militância pela reeleição de Bolsonaro nos estados, às campanhas dos candidatos a governo que passaram para o segundo turno: Onyx Lorenzoni, no Rio Grande do Sul; Marcos Rogério, em Rondônia, Jorginho Mello, em Santa Catarina; e Manato, no Espírito Santo.

Um dos novos parlamentares do PL escalados pessoalmente para ajudar na campanha de reeleição presidencial foi o senador eleito por Santa Catarina e ex-secretário da Pesca, Jorge Seif, que esteve pela manhã desta terça (4) com Bolsonaro no Planalto e na segunda-feira (3), no Palácio da Alvorada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política