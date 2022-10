Mundo Estados Unidos condenam míssil disparado pela Coreia do Norte e chamam de “imprudência”

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Míssil foi o primeiro norte-coreano a seguir tal trajetória desde 2017, e seu alcance estimado é de 4.600 km Foto: Freepik/Divulgação Foto: Freepik/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Vendat Patel, disse em coletiva nesta terça-feira (4) que o país condena o míssil disparado pela Coreia do Norte em direção ao Japão. “Condenamos este perigoso e imprudente lançamento de um míssil balístico de longo alcance, que sobrevoou o Japão e representou uma ameaça inaceitável para o público japonês”, afirmou.

“Esta ação é uma clara violação de múltiplas resoluções adotadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e demonstra novamente a ameaça que a RPDC (República Popular Democrática da Coreia) mantém tanto quanto se relaciona com seu programa ilegal de armas de destruição em massa, mas também com seu programa de mísseis balísticos e a ameaça que ela representa para seus vizinhos também. Juntamente com a comunidade internacional, instamos a RPDC [Coreia do Norte] a se abster de novas provocações e a dialogar com base em diálogos sustentados e substantivos”, continuou.

Mísseis balísticos

Respondendo a perguntas de jornalistas, Patel disse que este foi o 39º míssil balístico que a Coreia do Norte lançou em 2022 e que “esse tipo de ação contínua não só é ilegal, é desestabilizadora para a região e toda a comunidade internacional. E continuamos a condenar esse tipo de teste e esse tipo de atividade”.

Mais cedo, uma autoridade norte-americana disse que os Estados Unidos pediriam ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que se reúna publicamente nesta quarta-feira (4) para falar sobre a Coreia do Norte.

“Nossa posição sobre diplomacia e diálogo não mudou e continua a mesma. E, francamente, essa ação reforça a necessidade urgente de diálogo e diplomacia. Notarei também que nosso objetivo final aqui, que é a desnuclearização completa da península coreana também não mudou, e continuamos preparados para nos engajarmos em uma diplomacia séria e sustentada para tornar tangível para esses objetivos e continuamos preparados para nos reunir com a Coreia do Norte sem pré-condições, mas é lamentável que esses esforços em direção à diplomacia e à divulgação não tenham respondido. Eles não foram reagidos da mesma forma.”

Compromisso

O presidente Joe Biden reforçou o “compromisso irrefutável” de Washington com a defesa do Japão durante um telefonema com o primeiro-ministro Fumio Kishida nesta terça-feira, após o lançamento pela Coreia do Norte.

Os dois líderes condenaram conjuntamente o teste de mísseis e confirmaram que trabalhariam em estreita colaboração com a Coreia do Sul e a comunidade internacional para coordenar uma resposta imediata e a longo prazo.

O míssil foi o primeiro norte-coreano a seguir tal trajetória desde 2017, e seu alcance estimado, de 4.600 km, foi o mais longo percorrido por um míssil de teste norte-coreano, que geralmente são “elevados” ao espaço para evitar voar sobre países vizinhos.A Coreia do Norte acusa os Estados Unidos e seus aliados de ameaçá-la com exercícios e acúmulos de defesa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo