Política Eduardo Leite afirma que não buscará apoio formal do PT para o segundo turno no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

Candidato tucano visitou gabinetes da Assembleia Legislativa do Estado na tarde desta terça-feira (4) em busca de apoio Foto: Reprodução/Twitter Candidato tucano visitou gabinetes da Assembleia Legislativa do Estado na tarde desta terça-feira (4) em busca de apoio. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O candidato à reeleição ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), visitou gabinetes da Assembleia Legislativa do Estado na tarde desta terça-feira (4) em busca de apoio para o segundo turno. A bancada e os deputados do PT ficaram de fora das visitas.

Sobre a possibilidade de apoio do PT para sua candidatura em troca de assumir compromissos importantes para os petistas, Leite afirmou que “não negociamos desta forma. Nossa conversa política prioriza aqueles que têm um entendimento de que o Rio Grande do Sul está vivenciando, focando no Rio Grande do Sul.”

Opção dos petistas

Mais cedo, o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi (PT), usou as suas redes sociais para se manifestar sobre a possibilidade de o partido apoiar Leite no segundo turno. Ele afirmou que os petistas têm duas opções no segundo turno: “nulo ou Leite”.

Em busca de apoio, ao longo da tarde, Leite passou pelos gabinetes do MDB, PSB, PDT, PSD, Cidadania, Novo e PTB.

PSDB libera posicionamento

Também nesta terça-feira, o PSDB decidiu liberar os diretórios estaduais para apoiar o ex-presidente Lula (PT) ou o presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. A votação está marcada para o próximo dia 30.

O partido, que chegou a ter João Doria como pré-candidato ao Palácio do Planalto, optou por apoiar a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB), que obteve 4,9 milhões de votos (4,1%) e acabou em terceiro lugar.

