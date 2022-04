Política Presidente do Podemos diz que soube da saída de Sérgio Moro do partido pela imprensa; senadores falam em traição

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2022

Moro se filiou ao União Brasil na quinta-feira Foto: Reprodução/Twitter Moro se filiou ao União Brasil na quinta-feira. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

A presidente do Podemos, deputada federal Renata Abreu (SP), afirmou que a cúpula do partido somente teve conhecimento da filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao União Brasil após o fato ter sido noticiado pela imprensa.

“Para a surpresa de todos, tanto a Executiva Nacional quanto os parlamentares souberam via imprensa da nova filiação de Moro, sem sequer uma comunicação interna do ex-presidenciável”, afirmou a parlamentar em uma nota divulgada na quinta-feira (31).

Pegos de surpresa com a notícia, senadores do Podemos se dizem traídos pelo ex-ministro da Justiça. Eles relataram que Moro sequer informou que estava de saída do partido.

Na quinta, o ex-juiz também comunicou a desistência da sua candidatura ao Palácio do Planalto “neste momento”. O anúncio foi feito pouco tempo depois de Moro assinar a ficha de filiação ao União Brasil.

De acordo com a presidente do Podemos, o processo da filiação de Moro ao partido contou com mais de um ano de conversas, “sempre respeitando seu momento de vida profissional e pessoal e trabalhando para oferecer ao Brasil uma esperança contra a polarização dos extremos”.

No comunicado, Renata afirmou que o Podemos “não tem a grandeza financeira daqueles que detém os maiores fundos partidários”, mas pontuou que o partido deu todas as garantias de recursos para a campanha eleitoral do ex-juiz, assim como “jamais mediu esforços para garantir ao presidenciável uma pré-campanha robusta”.

Conforme noticiado pelo portal do jornal O Sul, no dia 14 de março Moro havia garantido que não desistiria de concorrer à Presidência da República. “Já tomei a decisão difícil, que era colocar meu nome à disposição. Desistir da minha pré-candidatura seria desistir de mudar o País”, afirmou o então pré-candidato do Podemos na ocasião.

