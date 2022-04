Mundo Rússia afirma que suspenderá o fornecimento de gás a países que não pagarem em rublo, a moeda russa

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2022

A medida foi anunciada pelo presidente russo Vladimir Putin Foto: Mikhail Klimentiev/Kremlin A medida foi anunciada pelo presidente russo Vladimir Putin. (Foto: Mikhail Klimentiev/Kremlin) Foto: Mikhail Klimentiev/Kremlin

Os países da Europa que compram gás da Rússia deverão pagar exclusivamente em rublo, a moeda oficial russa. Caso não o façam, o fornecimento será suspenso.

A medida, anunciada na quinta-feira (31) pelo presidente russo Vladimir Putin, entrou em vigor nesta sexta-feira (1º). Putin disse que para comprar gás natural do seu país será preciso abrir contas em bancos russos.

“É dessas contas que os pagamentos [em rublos] têm de ser feitos para a entrega de gás a partir de amanhã [sexta-feira]. Se tais pagamentos não forem efetuados, vamos considerar inadimplência por parte dos compradores, com as consequências decorrentes. Ninguém nos dá nada de graça e não vamos fazer obras de caridade. Portanto, nesse caso, os contratos atuais serão interrompidos”, declarou Putin.

A imposição russa é uma resposta ao bloqueio de US$ 300 bilhões em reservas de divisas no exterior do Banco Central da Rússia, imposto pelo Ocidente. A medida faz parte do pacote de sanções impostas ao país após a invasão da Ucrânia, que iniciou no dia 24 de fevereiro.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que examinou os contratos de gás e outros fornecimentos. “Eles [os contratos] dizem que o pagamento é feito em euros, às vezes em dólares, mas geralmente em euros. Deixei claro na conversa com o presidente russo que assim vai continuar. O que se aplica às empresas é o que elas querem, podem e vão pagar em euros”, disse.

O ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, afirmou que França e Alemanha estão se preparando para um corte total no fornecimento de gás russo. “Cabe a nós nos prepararmos para esses cenários. Estamos nos preparando, com as autoridades alemãs respeitando o princípio da solidariedade europeia”, disse.

Um terço do gás consumido na Europa é russo. A metade do gás usado na Alemanha vem da Rússia. O país europeu é o maior cliente dos russos.

