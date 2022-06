Esporte Presidente do PSG evita garantir Neymar no futuro do clube: “Uns irão e outros virão”

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2022

Neymar tem contrato com o PSG até 2025.

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser al Khelaïfï, evitou garantir a permanência de Neymar no clube nos próximos anos. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o dirigente foi questionado se o camisa 10 faz parte do novo projeto da equipe. O catari respondeu com uma declaração evasiva.

Neymar tem contrato com o PSG até 2025 e, em declarações recentes, garantiu que não pretende deixar o clube, mesmo após sofrer com vaias da torcida durante a última temporada.

Também nesta terça, Nasser al-Khelaïfi, confirmou, mas ao jornal francês Le Parisien, que negocia com o Nice por Christopher Galtier para o cargo de treinador. Apesar da declaração aberta sobre a procura por um novo comandante, o argentino Maurício Pochettino ainda permanece no cargo.

“Estamos discutindo com o Nice, não é segredo. Espero que cheguemos a um acordo rapidamente, mas respeito Nice e o presidente. Todos defendem seus interesses.”

O presidente do PSG também fez questão de negar que tenha procurado Zinedine Zidane.

“Nunca falamos com ele, nem direta nem indiretamente. Muitos clubes estão interessados ​​nele, seleções também, mas nunca discutimos com ele. […] Escolhemos um treinador que será o melhor para o que queremos colocar”, disse.

Após as críticas por mais uma eliminação traumática na Liga dos Campeões e o barulho feito com a renovação de Kylian Mbappé, o presidente também comentou os objetivos para a próxima temporada.

“Queremos jogadores que gostem do clube, que gostem de lutar, que gostem de ganhar. Para a próxima temporada, o objetivo é claro: trabalhar todos os dias a 200%. Dar tudo o que temos para esta camisa, dar o máximo e veremos o resultado. Temos que nos tornar humildes novamente. Quem quiser ficar no conforto dele, quem não quiser brigar, vai ficar de lado”, disse Khelaïfï, ao Le Parisien.

Susto

O jogador Neymar deixou Boa Vista na noite desta terça-feira (21) após o avião dele, um jato Cessna 680 Citation, fazer um pouso não programado no aeroporto da cidade. O craque seguia dos Estados Unidos para São Paulo, quando teve que desviar a rota e descer em Roraima durante madrugada.

Neymar, a namorada dele, a irmã e amigos passaram a tarde – cerca de 6 horas dentro de um outro avião. Isso porque a aeronave chegou para buscá-los, eles entraram por volta das 13h, porém, não decolou e ficou todo o tempo parado na pista.

Ele e os companheiros de viagem só decolaram rumo ao São Paulo por volta das 19h, depois que um segundo avião chegou no aeroporto para buscá-los. O jato de Neymar e a outra aeronave ficaram na pista.

“Passando para agradecer as mensagens, mas está tudo bem, estamos indo para casa. Foi só um susto”, disse Neymar, por volta de 13h no Instagram.

