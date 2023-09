Política Presidente do PT é internada em Brasília para investigar problema cardíaco

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O problema que afeta as artérias responsáveis por nutrir o coração foi detectado durante um exame de rotina. Foto: Ag. Senado O problema que afeta as artérias responsáveis por nutrir o coração foi detectado durante um exame de rotina. (Foto: Ag. Senado) Foto: Ag. Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A presidente do PT, Gleisi Hoffman, 58 anos, foi internada para investigar uma obstrução coronária, nesta quinta-feira (28), no hospital DF Star, em Brasília. As informações foram confirmadas pela assessoria da líder do partido nesta sexta (29).

O problema que afeta as artérias responsáveis por nutrir o coração foi detectado durante um exame de rotina.

Após a descoberta da obstrução, a deputada federal paranaense passa por exames mais completos para entender a gravidade da situação e as possibilidades de tratamento.

A petista segue internada, sob avaliação da equipe de cardiologistas do hospital. Segundo assessoria, ela está bem e não apresenta sintomas relacionados ao problema cardíaco.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-do-pt-e-internada-em-brasilia-para-investigar-problema-cardiaco/

Presidente do PT é internada em Brasília para investigar problema cardíaco

2023-09-29