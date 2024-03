Política Presidente do PT diz para o chefe do Banco Central “terminar quieto” o seu mandato

Por Redação O Sul | 11 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Gleisi desaprova as movimentações políticas de Campos Neto Foto: Agência Senado Gleisi desaprova as movimentações políticas de Campos Neto. (Foto: Ag. Senado) Foto: Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, criticou as articulações políticas do chefe do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, para aprovar no Congresso Nacional uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que garante à instituição autonomia financeira e orçamentária.

“O BC é uma autarquia. Vem o Campos Neto dizer que quer autonomia financeira. Ele quer ser o quê? Um banco privado? O Roberto Campos Neto já está no fim do mandato, devia terminar o mandato tranquilo. Acho que já está equivocado com a política de juros que ele mantém. Então, termina quieto. Não fica articulando com o Congresso”. As declarações da parlamentar foram dadas em entrevista à CNN.

Uma lei aprovada em 2021, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), prevê mandato de quatro anos para o presidente e os diretores da autarquia e busca blindar o banco de interferências políticas do governo federal. A gestão de Campos Neto terminará no fim deste ano, e ele já deu declarações públicas de que pretende ficar no cargo até o último dia.

Relatada pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM), a PEC começou a tramitar pelo Senado e está sendo discutida na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). O presidente do BC tem se reunido com parlamentares para defender a matéria. Ele também procura angariar o apoio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-do-pt-quieto-seu-mandato-diz-gleisi-a-cnn-sobre-presidente-do-bc/

Presidente do PT diz para o chefe do Banco Central “terminar quieto” o seu mandato

2024-03-11