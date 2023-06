Política Presidente do Republicanos diz ser natural a ida da ministra do Turismo Daniela Carneiro para o seu partido

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2023

Ministra de Lula é filiada ao União Brasil, mas aguarda decisão do TSE para uma eventual troca partidária. (Foto: Pedro França/MTur)

O presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira, afirmou em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews, nessa quarta-feira (14), que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil), poderá ir para o seu partido caso a Justiça Eleitoral permita.

“É sabido também que ela propôs uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com outros deputados federais do Rio de Janeiro e se o TSE permitir que eles migrem de partido sem perder o mandato, eu penso que é natural a vinda dela para o Republicanos, tendo em vista que o marido dela é presidente do partido no estado do Rio de Janeiro”, diz.

O marido de Daniela é o prefeito de Belford Roxo, Waguinho Carneiro (Republicanos). Na última segunda (12), também em entrevista ao Estúdio i, ele disse que a esposa “pagou um preço muito caro” pelo apoio a Lula nas eleições. Segundo Waguinho, a casa da família foi atacada e os filhos do casal precisaram trocar de escola por conta de ameaças.

A fala ocorreu no meio da polêmica de uma eventual troca no ministério, que acabou não acontecendo por decisão do presidente Lula, que manteve Daniela no cargo.

Segundo Marcos Pereira, caso a ministra consiga se desfiliar do União Brasil e entre para o Republicanos, não haverá mudança no posicionamento do partido no governo Lula, que atualmente é de independência.

“Na primeira conversa com o Waguinho, ele mesmo perguntou se haveria incomodo dela podendo migrar para o Republicanos e continuasse no Ministério. Eu disse que não haveria problema e que o posicionamento do partido continuaria de independência”, conta.

Permanência

Daniela evitou cravar a permanência no cargo, nessa quarta-feira (14). Questionada se continuará na pasta, a ministra disse que não comentaria “achismos” ao chegar ao Senado para uma audiência da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Em relação à possível queda nesta quinta (15), quando terá nova reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Daniela disse que “vive um dia de cada vez”.

“Essa questão de achismo é algo complicado, mas estou aqui firme e, em qualquer quadro, seguirei trabalhando pelo Brasil”, afirmou.

Questionada em relação à possibilidade de aceitar outro cargo no governo para deixar o ministério de maneira “honrosa”, Daniela negou qualquer negociação.

“Eu vou participar da reunião ministerial de amanhã [quinta, 15]. Não tenho nenhuma negociação por cargos, sigo servindo ao Brasil. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu vivo um dia de cada vez”, concluiu.

2023-06-14