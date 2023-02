Notícias Presidente do Senado anunciou o restabelecimento da normalidade das regras de funcionamento do Legislativo

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2023

Jjá passou da hora de retomar os ritos do debate democrático. (Foto: Agência Câmara)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou duas medidas na direção do restabelecimento da normalidade das regras de funcionamento do Legislativo. Após quase três anos do início do surto de covid, as sessões deliberativas do Senado voltarão a ser realizadas exclusivamente na modalidade presencial. A decisão foi tomada pela Comissão Diretora da Casa. Já não era sem tempo. Com raras exceções e em locais específicos, como ambientes aeroportuários e hospitalares, o País voltou a viver na normalidade pré-pandêmica.

Ato contínuo, no entanto, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu criar dificuldades para colocar a decisão em prática e recusou-se a assinar o documento, alegando não ter sido previamente consultado. Não há, na postura de Lira, qualquer preocupação sob o ponto de vista sanitário, mas apenas uma tentativa de preservar os poderes que o deputado conquistou há quase três anos, período em que a tramitação das medidas provisórias foi alterada em razão da pandemia.

A pandemia ceifou a vida de 698 mil brasileiros e exigiu sacrifícios de toda a sociedade. O Legislativo, quando chamado à responsabilidade, soube se adaptar às limitações que a doença impôs a todos, incorporando avanços tecnológicos inéditos que permitiram tratar com prioridade projetos que asseguraram socorro aos mais vulneráveis. Naquele momento, as MPs tiveram a análise e a tramitação sacrificadas. Não há, neste momento, nada de republicano a justificar que continuem a ser. (Opinião/O Estado de S. Paulo)

