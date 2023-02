Notícias Robô não dá veredicto sobre o uso da palavra “golpe” na política brasileira

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2023

O ChatGPT é um protótipo de um chatbot com inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI especializado em diálogo. (Foto: Play Store/Reprodução)

Baseado em inteligência artificial, o aplicativo ChatGPT não chega a um veredicto quando o assunto é usar ou não o termo “golpe” no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e em relação aos atos extremistas do 8 de janeiro em Brasília.

A plataforma afirma que o processo que destituiu a ex-presidente, questionado por Lula, obedeceu à Constituição, mas fica em cima do muro: “Em última análise, a classificação de um evento como um golpe ou não depende da perspectiva e interpretação de cada indivíduo”. No caso dos extremistas que vandalizaram Brasília contra a eleição de Lula, o ChatGPT trata como “violência inaceitável contra as instituições democráticas” mas ressalva: “algumas pessoas podem argumentar que o termo ‘tentativa de golpe’ é impreciso ou exagerado”.

O ChatGPT comete erros factuais. Ele afirma, por exemplo, que Dilma Rousseff, além de perder o cargo no impeachment, ficou inelegível por oito anos em 2016. Não é verdade. A ex-presidente teve os direitos políticos preservados graças a um acordo entre Senado e Supremo Tribunal Federal. Ela foi candidata a senadora em 2018 por Minas e perdeu.

Segundo o ChatGPT, “Lula foi condenado em uma sentença que não foi anulada ou revertida em recurso, portanto, do ponto de vista legal, ele pode ser considerado um condenado”. Também não procede. O STF anulou as condenações contra o petista em 2021.

A plataforma diz ainda que a decisão do STF de 2021 que decretou a parcialidade de Sergio Moro no julgamento de Lula é “objeto de debate e controvérsia” e que se trata “apenas de uma opinião da Corte”. Também errado.

Entenda o Chat GPT

O Chat GPT é um algoritmo baseado em inteligência artificial. Ele foi criado por um laboratório de pesquisas em inteligência artificial dos Estados Unidos chamado OpenAI, com sede em San Francisco. O nome Chat GPT é uma sigla para “Generative Pre-Trained Transformer” – algo como “Transformador pré-treinado generativo”.

O algoritmo do Chat GPT teve seu desenvolvimento pautado em redes neurais e machine learning, tendo sido criado com foco em diálogos virtuais. A ideia é que ele pudesse aprimorar a experiência e os recursos oferecidos por assistentes virtuais, como Alexa ou Google Assistente. O sucesso da ferramenta está em oferecer ao usuário uma forma simples de conversar e obter respostas.

Como toda inteligência artificial, o Chat GPT se alimenta de informações que coleta na internet. Portanto, o que está disponível na internet atualmente é a base de dados do algoritmo. Baseado em padrões e no cruzamento das informações, o Chat GPT transforma as querys, os questionamentos dos usuários, em respostas.

Robô não dá veredicto sobre o uso da palavra “golpe” na política brasileira