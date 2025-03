Brasil Presidente do Senado critica penas de prisão extensas para invasores de Brasília

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

Alcolumbre falou ainda do PL da Anistia, que tem sido defendido pela oposição e que poderia beneficiar, caso fosse aprovado, o ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O presidente do Senado Davi Alcolumbre (União) criticou as penas que estão sendo dadas pela Justiça a quem participou dos atos de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro insatisfeitos com o resultado da eleição depredaram prédios da Praça dos Três Poderes. Segundo ele, as condenações estão sendo tão grandes que as “pessoas estão ficando comovidas e querendo a anistia“. As declarações foram dadas ao programa PodK Liberados, da Rede TV!, transmitido na quinta-feira (27).

“Enquanto presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, nós não podemos nos furtar de discutir qualquer assunto. Mas sabe por que esse assunto está hoje nas rodas de todo Brasil? Porque é oito ou 80 de novo. (…) O que é que está acontecendo: as penas estão sendo tão grandes, que as pessoas estão achando da irrazoabilidade da pena, e estão ficando comovidas e querendo a anistia, afirmou o presidente do Senado, que reforçou ainda seu desejo de quer os investigados tenham julgamentos imparciais.

Na mesma entrevista, Alcolumbre falou ainda do PL da Anistia, que tem sido defendido pela oposição e que poderia beneficiar, caso fosse aprovado, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Nós temos que fazer uma mediação e uma modulação na questão da anistia. Ela não pode ser uma anistia para todos de maneira igual, e ela também não pode, nas decisões judiciais, ser uma punibilidade para todos na mesma gravidade”, pontuou ele

Outro tema abordado no programa foram os recursos de emendas parlamentares, que foram recentemente alvo de decisões do minisitro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, que tinha bloqueado parte dos repasses.

“É uma injustiça criminalizar o Congresso brasileiro, que tem legitimidade dada pelo voto popular, de transferir recursos da União para os rincões do Brasil”, afirmou.

Leo Índio

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou na quinta-feira (27) maioria de votos para tornar Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, réu por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ele é sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O colegiado julga de forma virtual a denúncia formalizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

A PGR acusa Leonardo dos seguintes crimes:

tentativa de golpe de Estado,

abolição violenta do Estado Democrático de Direito,

associação criminosa,

dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União,

deterioração de patrimônio tombado da União.Conforme a acusação da procuradoria, Léo Índio participou dos atos e fez publicações nas redes sociais durante as invasões. As informações são dos portais O Globo e Agência Brasil.

