Política Presidente do Senado declara cidade de Santa Catarina como “capital dos atiradores”, após Lula não sancionar projeto

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Como não houve manifestação, coube ao presidente do Senado declarar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou "tacitamente" a proposta. (Foto: Pedro França/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cidade de Jaraguá do Sul, no interior de Santa Catarina, foi declarada a Capital Nacional dos Atiradores. O decreto sobre o tema foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (4) e é assinado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Após ser aprovado pelo Congresso, o presidente da República tem 15 dias para sancionar ou vetar a proposta. Como não houve manifestação, coube ao presidente do Senado declarar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou “tacitamente” a proposta. Lula estava com o projeto desde 14 de outubro.

O projeto foi apresentado pelo ex-deputado federal Rogério Peninha (MDB) em 2018. O parlamentar argumentava que a Festa do Tiro, realizada pelas comunidades alemãs de Santa Catarina, principalmente de Jaraguá do Sul, justificava o título.

“Esse título, além de garantir visibilidade nacional ao município de Jaraguá do Sul, pretende levar ao conhecimento de todos a importância de se preservar as raízes germânicas, que também se fazem presentes no mosaico cultural da diversidade brasileira”, explicou o parlamentar.

Em suas redes sociais, o parlamentar comemorou a aprovação. “Parabéns aos amigos que mantêm viva a tradição da prática do tiro esportivo na cidade”, escreveu, agradecendo ao relator, senador Esperidião Amin (PP-SC).

Amin foi o responsável pela articulação que levou o projeto ao plenário em 8 de outubro, quando foi aprovado. O silêncio de Lula sobre o projeto não poderia levar ao veto, mas tira do presidente a responsabilidade do veto ou da assinatura do decreto.

Em 2023, o Lula assinou um decreto que aumentava o controle sobre as armas no país. O número de armamentos e munições que civis podem ter foi diminuído, na contramão das decisões do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O título se dá porque o município tem tradição da prática do tiro esportivo, influenciada pela chegada de imigrantes alemães na segunda metade do século 19. Jaraguá do Sul sedia Schützenfest, ou Festa do Tiro, feita anualmente em novembro.

Neste ano, o evento, que ocorrerá de 7 a 17 de novembro, convida amadores e iniciantes a participar e se divertir em um ambiente de confraternização. Além das competições, haverá momentos de escolha da realeza e acesso livre em determinados dias, com ingressos variando de R$ 10 a R$ 20, dependendo do horário e dia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-do-senado-declara-cidade-de-santa-catarina-com-capital-dos-atiradores-apos-lula-nao-sancionar-projeto/

Presidente do Senado declara cidade de Santa Catarina como “capital dos atiradores”, após Lula não sancionar projeto

2024-11-04