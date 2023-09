Política Presidente do Senado diz que o Congresso tem compromisso com a criação de mercado de carbono no Brasil ainda em 2023

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Rodrigo Pacheco participou da 6ª edição do Fórum Incorpora, realizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias Foto: Túlio Vidal/Divulgação ABRAINC Foto: Túlio Vidal/Divulgação ABRAINC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, afirmou em evento nesta terça-feira (26) que o Congresso Nacional tem “compromisso” de regulamentar ainda neste ano o mercado de carbono brasileiro.

O projeto de Lei 412 de 2022, que estabelece o mercado de carbono, é relatado pela senadora Leila Barros (PDT/DF) e já tem relatório apresentado. O texto está na CMA (Comissão do Meio Ambiente) do Senado.

“A senadora ainda está ouvindo [a sociedade], porque é um passo muito importante para o Brasil, e o projeto tem que ter muita responsabilidade com isso”, disse. “Então, acho que sendo votado na Comissão poderemos levar imediatamente ao Plenário. Acho que é um compromisso do Congresso entregar essa legislação amadurecida nesse setor ainda neste ano”, completou.

Questionado sobre se a ideia é de que o tema esteja maduro até a COP 28, que acontece em novembro, para que seja debatido no encontro climático, o parlamentar indicou que essa é a intenção da Casa.

O texto conta com o aval dos ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Fazenda. Diversas pastas, entre elas a Casa Civil e o Ministério de Meio Ambiente, participaram do debate, que envolveu o mercado, principalmente, por meio da CNI (Confederação Nacional da Indústria).

A indústria brasileira é o principal alvo da regulamentação. A proposta faz parte do Plano de Transição Ecológica, prometido pelo ministro Fernando Haddad.

Pacheco participou da 6ª edição do Fórum Incorpora, realizado pela Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias). O evento visa promover um encontro orientado por dados e tecnologia para as tendências que vão ditar os novos cenários do mercado habitacional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-do-senado-diz-que-o-congresso-tem-compromisso-com-a-criacao-de-mercado-de-carbono-no-brasil-ainda-em-2023/

Presidente do Senado diz que o Congresso tem compromisso com a criação de mercado de carbono no Brasil ainda em 2023

2023-09-26