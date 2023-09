Inter Conselho Deliberativo do Inter avalia balanço financeiro e rejeita proposta para o Gigantinho

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

A receita bruta gerada pelo clube gaúcho foi de R$ 205.462 milhões

O Conselho Deliberativo do Inter esteve reunido, na noite desta segunda-feira (25), para avaliar o balanço financeiro do período de janeiro a julho de 2023.

No relatório apresentado pela atual gestão, sem a venda relevante de jogadores, a receita bruta gerada foi de R$ 205.462 milhões. Em relação ao déficit, o Clube fechou o período com R$ 40.073 milhões, 29% a menos do que o estimado.

Quanto às despesas relacionadas ao operacional do time, essas foram 10% menores em relação ao orçamento. Além disso, os custos do futebol foram avaliados em R$ 163.449 milhões, 8% a menos do que o orçado.

O Inter é o dono do maior quadro de sócios do Sul do Brasil. A arrecadação média mensal até julho com o quadro social foi de R$ 5,9 milhões. Atualmente, o Clube conta com mais de 123 mil associados(as) ativos(as).

Proposta rejeitada

Uma outra pauta debatida na reunião foi sobre o futuro do Gigantinho. O Conselho Deliberativo votou a questão referente à parceria com o consórcio Opus/DC Set para a remodelação do ginásio. A proposta foi rejeitada pelos conselheiros colorados, com 214 votos contrários, dois a favor e cinco abstenções.

