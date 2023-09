Grêmio Rodrigo Ely e Cuiabano tem lesões confirmadas pelo Grêmio

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

O Departamento Médico do Grêmio confirmou que dois jogadores estão com lesão e desfalcam o clube gaúcho nas próximas rodadas do Brasileirão. O zagueiro Rodrigo Ely e o lateral-esquerdo Cuiabano tiveram lesões musculares.

Os defensores tiveram lesões grau dois na parte posterior da coxa. O problema de Ely é na perna esquerda e o de Cuiabano na direita. O clube ainda não divulgou prazo para retorno destes jogadores, mas a previsão inicial é de cerca de 30 dias de recuperação.

O zagueiro se lesionou na vitória do Grêmio diante do Palmeiras pelo Brasileirão. O jogador sentiu um desconforto ainda no primeiro tempo durante ataque do adversário. Já o lateral-esquerdo atuou no domingo na Copa FGF e precisou ser substituído no fim da etapa inicial.

Na próxima quinta-feira (27), o Grêmio viaja para o Ceará. No sábado (30), o time de Renato Portaluppi visita o Fortaleza, na Arena Castelão, às 16h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

