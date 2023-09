Porto Alegre Taxistas pedem reajuste de 30% da tarifa cobrada em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

Prefeito recebeu representantes da categoria no auditório da EPTC nesta terça-feira Foto: Mateus Raugust/PMPA Foto: Mateus Raugust/PMPA

O prefeito Sebastião Melo e secretários municipais receberam, na manhã desta terça-feira (26), o sindicato e associações de taxistas de Porto Alegre. Eles pedem aumento de 30% na tarifa. De acordo com a categoria, há defasagem de sete anos no reajuste do serviço. A reunião ocorreu no auditório da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

“Reconhecemos a legitimidade da categoria em batalhar por avanços, mas precisamos discutir com a sociedade e vereadores um aumento desse porte”, afirmou o prefeito, que propôs uma nova rodada de diálogos na próxima semana.

O encontro contou com a presença do secretário de Mobilidade Urbana, Adão Castro Júnior, presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto, representantes da Aspertaxi (Associação dos Taxistas Autônomos de Porto Alegre), Sintaxi (Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre), Asstaxi (Associação dos Taxistas Auxiliares de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre) e dos vereadores Gilson Padeiro, Cláudio Janta, Comandante Nádia, Moisés Barboza e Fernanda Barth. Inicialmente, a proposta de reajuste foi apresentada à SMMU (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) e EPTC.

Medidas anteriores

Desde o começo da gestão do prefeito Melo, em conjunto com os vereadores, são tomadas medidas para auxiliar na sustentabilidade do modal táxi. Em janeiro, foi sancionada a lei 13.360, que autorizou a extinção da TGO (Taxa de Gerenciamento Operacional) e o parcelamento dos débitos ocasionados durante a pandemia no período de março de 2020 a novembro de 2021.

Também houve o aumento da vida útil dos táxis de oito para dez anos, diminuição do tamanho do porta-malas, permitindo que os taxistas possam utilizar veículos menores na frota.

