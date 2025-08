Política Presidente do Senado diz que ocupação das Mesas do Congresso é ação arbitrária e pede bom senso

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Alcolumbre afirmou que o Congresso "tem obrigações com o País na apreciação" de projetos "essenciais ao povo brasileiro". Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Alcolumbre afirmou que o Congresso "tem obrigações com o País na apreciação" de projetos "essenciais ao povo brasileiro". (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que chefia o Poder Legislativo, afirmou nesta terça-feira (5) que a ocupação das Mesas Diretoras do Senado e da Câmara por parlamentares aliados a Jair Bolsonaro (PL) é uma ação arbitrária, inusitada e alheia aos princípios democráticos.

Em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente – imposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes –, deputados e senadores de oposição ao governo Lula ocuparam as mesas a partir das quais são conduzidas as sessões da Câmara e do Senado.

Os parlamentares prometem obstruir as votações das Casas e cobram de Alcolumbre e do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), medidas, como a votação do projeto de anistia a condenados pelo 8 de janeiro e também a análise de um pedido de impeachment contra Moraes.

Em nota divulgada à imprensa, Alcolumbre afirmou que o Congresso “tem obrigações com o País na apreciação” de projetos “essenciais ao povo brasileiro”.

“A ocupação das Mesas Diretoras das Casas, que inviabilize o seu funcionamento, constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos”, diz Alcolumbre no comunicado.

“Faço, portanto, um chamado à serenidade e ao espirito de cooperação. Precisamos retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo, para que o Congresso siga cumprindo sua missão em favor do Brasil e da nossa população”, completa o presidente do Senado.

Na nota, Alcolumbre também afirma que vai realizar uma reunião de líderes nos próximos dias para que o “bom senso prevaleça” e que os trabalhos legislativos possam ser retomados.

Alcolumbre não compareceu ao Senado nesta terça-feira. Ele tem avaliado viajar ao Amapá para participar do enterro de sua tia, Conceição Rodrigues Capiberibe, que faleceu na noite desta segunda (4).

No fim da tarde, os senadores foram comunicados que a sessão do plenário prevista para esta terça havia sido cancelada. A sessão da Câmara também foi cancelada por Hugo Motta.

Leia a íntegra da nota divulgada por Davi Alcolumbre:

“O Parlamento tem obrigações com o pais na apreciação de matérias essenciais ao povo brasileiro. A ocupação das Mesas Diretoras das Casas, que inviabilize o seu funcionamento, constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos.

Faço, portanto, um chamado à serenidade e ao espirito de cooperação. Precisamos retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo, para que o Congresso siga cumprindo sua missão em favor do Brasil e da nossa população.

Realizarei uma reunião de lideres para que o bom senso prevaleça e retomemos a atividade legislativa regular, inclusive para que todas as correntes políticas possam se expressar legitimamente em sessões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-do-senado-diz-que-ocupacao-das-mesas-do-congresso-e-acao-arbitraria-e-pede-bom-senso/

Presidente do Senado diz que ocupação das Mesas do Congresso é ação arbitrária e pede bom senso

2025-08-05