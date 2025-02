Política Presidente do Senado quer a volta de comissões mistas e nova relação com a Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O congressista terá como desafio pelos próximos dois anos o restabelecimento de uma relação mais próxima entre Câmara dos Deputados e Senado Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil O congressista terá como desafio pelos próximos dois anos o restabelecimento de uma relação mais próxima entre Câmara dos Deputados e Senado. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador Davi Alcolumbre (União-AP) iniciou seu segundo mandato à frente da Casa neste sábado (1º). O congressista terá como desafio pelos próximos dois anos o restabelecimento de uma relação mais próxima entre Câmara dos Deputados e Senado.

Alcolumbre derrotou os candidatos Eduardo Girão (Novo-CE) e Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e foi eleito com placar expressivo de 73 votos. Ele ficou no terceiro lugar entre os congressistas com maior número de votos para a presidência da Casa desde a redemocratização.

Antes da votação, Alcolumbre discursou no plenário e defendeu um Senado “soberano, autônomo e independente”. O senador também pediu o “retorno urgente” das comissões mistas para análise de medidas provisórias.

“O processo legislativo das medidas provisórias também precisa ser retomado urgentemente: as comissões mistas são obrigatórias por mandamento constitucional. Suprimi-las ou negligenciá-las não é apenas errado do ponto de vista do processo: é uma redução do papel do Senado Federal”, disse no plenário.

As comissões foram alvo de impasse entre Senado e Câmara em 2023. O então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), era contra a retomada dos colegiados, que pararam de funcionar durante a pandemia da Covid-19.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que antecedeu Alcolumbre na presidência do Senado, defendeu a retomada dos colegiados, mas a dinâmica permaneceu semelhante à dos anos de pandemia.

“Distanciamento”

Sobre a relação com os deputados, Alcolumbre também afirmou que atuará para dar protagonismos aos projetos do Senado e fez críticas à prática de propostas dos senadores serem preteridas na Câmara.

“Assumo assim um compromisso: de atuar para reverter o entendimento da Mesa da Câmara anterior, de apensar nossos projetos já aprovados no Senado a projetos ainda em fase inicial na Casa vizinha, a fim de que a iniciativa de lá se converta em originária, enquanto a dos senadores é esquecida”, declarou.

Após vencer a eleição, Alcolumbre declarou à imprensa que o distanciamento entre Lira e Pacheco enfraqueceu o Legislativo nos últimos anos.

“Esse distanciamento que todo mundo sabe que há, que havia, entre o presidente Rodrigo e o presidente Arthur [Lira], de certo modo, enfraqueceu o Poder Legislativo, e eu não estou criticando nem o Arthur, nem o Rodrigo [Pacheco], estou fazendo uma constatação que todos nós sabemos”, disse em entrevista coletiva.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-do-senado-quer-a-volta-de-comissoes-mistas-e-nova-relacao-com-a-camara-dos-deputados/

Presidente do Senado quer a volta de comissões mistas e nova relação com a Câmara dos Deputados

2025-02-02