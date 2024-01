Política Presidente do Senado rebate o presidente do partido de Bolsonaro: “Não é capaz de organizar a oposição”

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2024

Rodrigo Pacheco rechaçou fala de cacique do partido de Bolsonaro, que sugeriu ao Congresso agir e pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), respondeu aos comentários do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmando que o parlamentar era “frouxo” e “omisso” por permitir as ações da PF no Congresso, e por não dar andamento ao pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pacheco ainda alfinetou o cacique do PL afirmando que a defesa do pedido de impedimento do ministro da Corte ocorre publicamente, mas, nos bastidores, Valdemar “passa pano” ao comentar o tema.

“Difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF. E ainda defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus adeptos, mas, nos bastidores, passa pano quando trata do tema”, disse Pacheco em resposta a Valdemar.

Valdemar subiu o tom contra Pacheco nessa quinta-feira (25). Os agentes chegaram por volta das 6h30 ao gabinete do parlamentar Alexandre Ramagem na Câmara dos Deputados. O deputado do partido de Bolsonaro é alvo da Polícia Federal (PF)em uma operação que o investiga por um suposto monitoramento ilegal que teria sido feito pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no período em que a chefiou.

Carluxo movimenta as engrenagens do pai para tentar defender Ramagem

Nas redes, ele criticou a entrada da PF no gabinete, afirmando que o presidente do Congresso deveria tomar providências. “Isso é pura perseguição e pode acabar elegendo o Ramagem com mais facilidade no Rio de Janeiro”.

O presidente do PL ainda afirmou que a operação da PF era uma é uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

“É mais uma perseguição do ministro Alexandre de Moraes contra bolsonaristas e a direita do País. Mas, isto só ocorre pelo fato de termos um presidente do Congresso frouxo. O Rodrigo Pacheco deveria agir pelo impeachment dele. A função do Ramagem, à frente da Abin sempre foi investigar” disse Valdemar.

Ao jornal O Gobo, Valdemar complementou:

“Precisamos acabar com essa pouca vergonha de termos a toda semana deputado tendo a sua casa invadida pela PF e gabinetes devassados. O parlamento está sendo desrespeitado e o Pacheco está sendo omisso.”

Valdemar se refere a operação da semana passada contra o deputado e pré-candidato à prefeitura de Niterói (RJ), Carlos Jordy. O parlamentar foi alvo de busca e apreensão na 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que apura os ataques extremistas do 8 de Janeiro.

