Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2021

Marcelo Matias, atua, desde o ano de 1995, como preceptor de ginecologia e obstetrícia no Hospital Municipal Materno Infantil Presidente Vargas

A Câmara Municipal da Capital realiza sessão solene de outorga do Título de Cidadão de Porto Alegre ao presidente do Simers (Sindicato Médico do Rio Grande do Sul), Marcelo Matias, na próxima terça-feira, 16, às 17h, no Plenário Ana Terra. A homenagem foi proposta pela vice-líder do Governo, vereadora Comandante Nádia Gerhard e aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária realizada no último dia 29 de outubro.

Em sua justificativa ao Projeto de Lei do Legislativo (PLL 294/21), a parlamentar destacou a relação do Dr. Marcelo Matias com a Capital dos gaúchos, onde, desde cedo, iniciou seus estudos e sua formação como cidadão e profissional. “O Dr. Matias tem pautado o seu trabalho na melhoria do atendimento à saúde da população gaúcha e porto-alegrense, através de medidas e no debate na busca de soluções para o enfrentamento da grave pandemia do Coronavírus (Covid-19)”, enfatizou.

Marcelo Marsillac Matias, nasceu no Rio de Janeiro/RJ, em 06/03/1967. Estudou no Colégio Farroupilha e formou-se em Medicina pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), no ano de 1992. Entre os anos de 1993 e 1995, fez sua residência médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Marcelo Matias, atua, desde o ano de 1995, como preceptor de ginecologia e obstetrícia no Hospital Municipal Materno Infantil Presidente Vargas.

Já em 2011, ingressou como médico contratado no Hospital Universitário de Canoas e, em 2013, como preceptor na Faculdade de Medicina da Universidade Luterana do Brasil. Desde 2019, é professor da mesma faculdade, tendo sido homenageado por diversas turmas do curso de medicina. Sua atuação médica, dentro de sua especialidade de ginecologista-obstetra, tem sido, principalmente, em planejamento familiar, dor pré-crônica e cirurgia minimamente invasiva.

Sua destacada atuação em favor da defesa da saúde da população, através de sua categoria profissional, fez com que Marcelo Matias, fosse diretor de 2004 a 2015 e conselheiro de 2016 a 2018, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Atualmente, é o presidente do mesmo sindicato médico, gestão 2019-2021.

