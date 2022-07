Mundo Presidente do Sri Lanka diz que vai renunciar em meio a manifestações em massa

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Gotabaya Rajapaksa disse que deixa a Presidência dia 13; primeiro-ministro também disse que está disposto a sair Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, disse neste sábado (09) que renunciará na próxima semana, de acordo com comunicado do Parlamento do país, quando os protestos eclodiram e os manifestantes invadiram as residências oficiais do presidente e do primeiro-ministro. O primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, também disse que está disposto a renunciar.

O presidente do Parlamento, Mahinda Yapa Abeywardena, disse que Rajapaksa o informou que deixará a presidência no dia 13 de julho. O anúncio veio após um pedido do orador de que o presidente renuncie após uma reunião de líderes partidários.

Horas antes, o premiê reiterou sua disposição de renunciar. Ele twittou que aceitou a recomendação dos líderes do partido para renunciar. “Para garantir a continuação do governo, incluindo a segurança de todos os cidadãos, aceito a melhor recomendação dos líderes do partido hoje, para abrir caminho para um governo de todos os partidos”, postou em seu perfil no Twitter o primeiro-ministro. “Para facilitar isso, vou renunciar ao cargo de primeiro-ministro”.

Wickremesinghe ainda não apresentou sua carta de renúncia ao presidente. De acordo com a constituição do Sri Lanka, se tanto Wickremesinghe quanto Rajapaksa renunciarem, o presidente do parlamento servirá como presidente interino por no máximo 30 dias.

Enquanto isso, o parlamento elegerá um novo presidente dentro de 30 dias a partir de um de seus membros, que ocupará o cargo pelos dois anos restantes do atual mandato.

Residências oficiais invadidas

Cerca de 100 mil manifestantes se reuniram do lado de fora da residência oficial do presidente neste sábado, exigindo a renúncia de Rajapaksa.

Um vídeo transmitido em canais de TV do Sri Lanka e nas mídias sociais mostrou manifestantes entrando na casa em Colombo depois de romper os cordões de segurança colocados pela polícia. Imagens mostraram manifestantes dentro do prédio pendurando faixas na varanda, além de nadar na piscina da residência.

A mídia local informou que os manifestantes também invadiram a residência oficial do primeiro-ministro, conhecida como Temple Trees, e atearam fogo no imóvel. Mais de 50 pessoas ficaram ferias nos protestos, de acordo com o Hospital Nacional do Sri Lanka. Dessas, três foram atingidas por tiros.

O Sri Lanka está sofrendo sua pior crise financeira na história recente, deixando milhões lutando para comprar alimentos, remédios e combustível. Um toque de recolher da polícia que foi imposto anteriormente em várias divisões na província ocidental do Sri Lanka foi suspenso.

Vários políticos e a Ordem dos Advogados do Sri Lanka se referiram ao toque de recolher como “ilegal”, dizendo que não houve casos de violência que justificassem a imposição da medida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo