9 de julho de 2022

A 7ª Conferência Municipal de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável ocorre nesta segunda-feira (11), no Plenário Ana Terra da Câmara de Vereadores (av. Loureiro da Silva, 255 – Centro Histórico), das 9h às 17h, em Porto Alegre.

O encontro é organizado por uma comissão composta por representantes das secretarias municipais de Desenvolvimento Social e da Educação, da Emater/Ascar-RS, do Mesa Brasil – Sesc-RS, da Associação Gaúcha de Nutrição e Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul.

De acordo com o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, 125 milhões de brasileiros vivem em insegurança alimentar, sendo 59 milhões em condição leve, 31 milhões em moderada e 33 milhões em insegurança grave (situação de fome). Em comparação com o inquérito realizado em 2020, são 14 milhões de pessoas a mais em algum grau de insegurança alimentar, um crescimento de 7,2%.

