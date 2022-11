Política Presidente do Supremo diz que a democracia sai “fortalecida” das eleições

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ministra Rosa Weber afirmou nesta quinta-feira (03) que a Justiça Eleitoral garantiu mais uma vez a "regularidade" e a "normalidade" do processo eleitoral Foto: Nelson Jr./SCO/STF Ministra Rosa Weber afirmou nesta quinta-feira (03) que a Justiça Eleitoral garantiu mais uma vez a "regularidade" e a "normalidade" do processo eleitoral. (Foto: Nelson Jr./SCO/STF) Foto: Nelson Jr./SCO/STF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Rosa Weber, disse nesta quinta-feira (03), que a democracia e as instituições democráticas saíram “fortalecidas” das eleições.

Rosa também afirmou que o STF continuará defendendo com “intransigência” o Estado democrático. Esta é a primeira sessão de julgamentos presencial depois de eleição. A ministra aproveitou para defender ainda a regularidade do processo eleitoral.

“A Justiça Eleitoral garantiu, mais uma vez, a regularidade e a normalidade do processo eleitoral, assegurando a legitimidade e a certeza do resultado das urnas, em respeito à vontade popular que nela livremente se manifestou”, disse a ministra antes da sessão de julgamentos.

A ministra também cumprimentou o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, pela “condução exemplar” das eleições. “A Justiça Eleitoral é um patrimônio do povo brasileiro e o nosso sistema eleitoral um motivo de orgulho nacional”, afirmou.

Moraes voltou a defender a confiança no processo eleitoral. Ele disse que o “voto dado na urna eletrônica é o voto computado” e que as eleições “acabaram”. “No domingo, o resultado foi proclamado. Democraticamente o povo escolheu presidente e vice-presidente da República, além dos demais governadores, e até dia 19 de dezembro eles serão diplomados e no dia 1º de janeiro tomarão posse. Isso é democracia e a democracia novamente venceu no Brasil”, defendeu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política