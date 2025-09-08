Brasil Presidente do Supremo Luiz Barroso diz que julgamento no tribunal é sobre provas e não disputa política

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O ministro também fez uma comparação com o período da ditadura militar. Segundo ele, naquele regime não havia devido processo legal, nem transparência nos julgamentos. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou nesta segunda-feira (8) que o julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus da trama golpista é sobre provas e não disputa política.

O ministro também fez uma comparação com o período da ditadura militar. Segundo ele, naquele regime não havia devido processo legal, nem transparência nos julgamentos.

“Tendo vivido e combatido a ditadura, nela é que não havia devido processo legal público e transparente, acompanhado pela imprensa e pela sociedade em geral. Era um mundo de sombras. Hoje, tudo tem sido feito à luz do dia. O julgamento é um reflexo da realidade. Na vida, não adianta querer quebrar o espelho por não gostar da imagem”, afirmou o ministro.

Barroso ressaltou que o STF tem atuado com base na Constituição.

“Não gosto de ser comentarista do fato político do dia e estou aguardando o julgamento para me pronunciar em nome do Supremo Tribunal Federal. A hora para fazê-lo é após o exame da acusação, da defesa e apresentação das provas, para se saber quem é inocente e quem é culpado. Processo penal é prova, não disputa política ou ideológica”, argumentou Barroso.

Retomada do julgamento

O presidente do STF está em viagem na França e tem previsão de voltar nesta terça à Brasília — data em que será retomada da análise da ação penal que envolve o ex-presidente.

Os ministros da Primeira Turma do STF — que não inclui Barroso — vão decidir se os acusados serão condenados ou absolvidos. Há sessões previstas também para quarta (10), quinta (11) e sexta (12).

Tanto em caso de absolvição, quanto de condenação, é possível a apresentação de recursos, dentro do próprio STF.

Veja datas e horários do julgamento nesta semana

9 de setembro, terça-feira, 9h às 12h e 14h às 19h;

10 de setembro, quarta-feira, 9h às 12h;

11 de setembro, quinta-feira, 9h às 12h e 14h às 19h; e

12 de setembro, sexta-feira, 9h às 12h e 14h às 19h;

Quem são os réus do “núcleo 1”?

Além de Bolsonaro, fazem parte também do grupo tido como “crucial” na suposta trama golpista:

Alexandre Ramagem (PL-RJ), deputado federal e ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal;

Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República);

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022. Com informações do portal CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/presidente-do-supremo-luiz-barroso-diz-que-julgamento-no-tribunal-e-sobre-provas-e-nao-disputa-politica/

Presidente do Supremo Luiz Barroso diz que julgamento no tribunal é sobre provas e não disputa política

2025-09-08