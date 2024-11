Rio Grande do Sul Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é eleito vice-presidente de Relações Institucionais do Consepre

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A posse da nova Administração será em janeiro de 2025 Foto: Divulgação/TJPB A posse da nova Administração será em janeiro de 2025. (Foto: Divulgação/TJPB) Foto: Divulgação/TJPB

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), desembargador Alberto Delgado Neto, foi eleito vice-presidente de Relações Institucionais do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, durante o XIII Encontro do CONSEPRE, realizado em João Pessoa (PB), e que foi encerrado no final da tarde desta sexta-feira (8).

“Fiquei muito feliz com a indicação para a diretoria do Conselho e quero deixar bem claro que é mais um reconhecimento ao TJ gaúcho pela atuação que vem desempenhando, com protagonismo, na interlocução com todas as esferas da Justiça, principalmente com o STF, o CNJ e o STJ. Estou muito contente com mais este espaço de contribuição do TJ gaúcho ao Judiciário brasileiro”, concluiu o magistrado.

O novo presidente do CONSEPRE será o presidente do TJ de Santa Catarina, desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto. Foram eleitos também o vice-presidente, presidente do TJ de Rondônia, desembargador Raduan Miguel, a vice-presidente de Cultura, presidente do TJ da Bahia, desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, e o vice-presidente de Inovação e Tecnologia, presidente do TJ de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior. A posse da nova Administração será em janeiro de 2025, cuja data ainda será definida.

No que se refere ao XIII Encontro do CONSEPRE destacou que mais uma vez a reunião foi muito proveitosa. “Tivemos grandes avanços nos debates, principalmente no que se refere ao impacto e a importância da Inteligência Artificial e da Neurociência na Justiça em todo o Brasil. É um tema que temos muito interesse, tendo em vista o avanço da virtualização no Judiciário gaúcho, bem como os investimentos que realizamos nas áreas da Inovação e Tecnologia”, afirmou o presidente Alberto.

O encontro, que contou com a presença de presidentes e representantes de 26 Estados brasileiros, teve palestras do presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, e do corregedor nacional da Justiça, ministro do STJ, Mauro Campbell.

“O encontro é uma oportunidade de unificar o diálogo do Poder Judiciário, de forma muito produtiva, porque o Brasil é enorme. Cada Estado tem as suas peculiaridades. E, ao mesmo tempo, nós somos um sistema único, nacional”, disse o ministro Benjamin. Já o ministro Campbell destacou a importância do respeito à autonomia administrativa e financeira dos tribunais, acrescentando que o Conselho Nacional de Justiça, por sua conjuntura nacional, que tem um papel fundamental de ser um provedor de meios para aprimorar a jurisdição e uniformizá-la.

O evento foi encerrado com a palestra do presidente do STF e do CNJ, ministro Luís Roberto Barroso, que destacou a importância da união da Justiça em prol da sociedade. Logo em seguida, foi divulgada a Carta de João Pessoa, destacando, entre outros itens, a importância de asseverar a relevância do Poder Judiciário incentivar o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial como meio fundamental para otimizar a gestão processual, promovendo maior celeridade, eficiência e acessibilidade na resposta às demandas sociais, sempre em observância aos princípios éticos, de transparência e segurança.

O presidente Alberto esteve acompanhado pelo juiz-assessor da Presidência, Mário Guerreiro, juntamente com o assessor da presidência, Ivandre de Jesus Medeiros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/presidente-do-tribunal-de-justica-do-rio-grande-do-sul-e-eleito-vice-presidente-de-relacoes-institucionais-do-consepre/

Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é eleito vice-presidente de Relações Institucionais do Consepre

2024-11-08