Política Presidente do Tribunal Superior Eleitoral marca nova reunião com o ministro da Defesa sobre as urnas

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

Objetivo do encontro é chegar a alguma convergência quanto ao teste de integridade das urnas. Foto: Rosinei Coutinho/STF

O ministro Alexandre de Moraes, presidente TSE (Tribunal Superior Eleitoral), marcou para quarta-feira (31) uma nova reunião com o Ministro da Defesa, Paulo Sergio Nogueira.

Para o encontro que está previsto para começar às 10h, a reportagem apurou que o Ministro da Defesa deve insistir na necessidade de melhora da segurança do sistema eleitoral em reunião com o presidente do TSE. De acordo com relatos feitos, o ministro da Defesa pediu para estar acompanhado de um técnico nesse segundo encontro com Moraes.

O objetivo é continuar o diálogo e chegar a alguma convergência quanto ao teste de integridade das urnas, pois este teste, na avaliação dos militares, é o que realmente pode aumentar a confiabilidade na exatidão do sistema.

Atualmente as urnas já são sorteadas e testadas, mas são levadas aos tribunais regionais. Os militares que compõem a Comissão de Transparência defendem que sejam feitas nas próprias sessões eleitorais, com a participação dos eleitores com o uso da biometria.

No primeiro encontro entre Moraes e Paulo Sérgio do dia 23 de agosto, os dois debateram a possibilidade de a Justiça Eleitoral acatar as sugestões dos militares referentes a mudanças no teste.

Desde junho a Justiça Eleitoral e o Ministério da Defesa têm trocado ofícios sobre questionamentos feitos pelas Forças Armadas a respeito do sistema de votação brasileiro.

