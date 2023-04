Política Presidente do União Brasil fala sobre a crise interna no partido, com ameaça de debandada

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

Luciano Bivar afirmou que a pasta do Turismo pertence à cota da sigla, e não à atual ocupante do cargo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Presidente nacional do União Brasil, o deputado federal Luciano Bivar (PE) deixou claro que o partido não aceitará perder o comando do Ministério do Turismo. Ao jornal O Globo, Bivar afirmou que a pasta pertence à cota da sigla, e não à atual ocupante do cargo, Daniela Carneiro. Deputada federal licenciada, a ministra pediu à Justiça Eleitoral, junto com outros cinco parlamentares da Câmara, a liberação para se desfiliar sem correr risco da perda do mandato.

Bivar ressaltou que o partido investiu verbas milionárias do fundo eleitoral para eleger parlamentares fluminenses. Afirmou, porém, que trabalhará para que ninguém saia da legenda.

“Ninguém se desfilia de um partido sem obedecer à legislação da fidelidade partidária. A Executiva nacional investiu mais de R$ 60 milhões para eleger deputados no Rio. Mandato parlamentar não é uma coisa banal. Ainda não recebi qualquer notificação judicial sobre essas saídas, apenas uma carta de insatisfação. Mas ninguém tem livre trânsito partidário por simples desagrado com qualquer tema. Sobre a Daniela, é importante lembrar que a indicação dela no ministério é do União”, frisou.

Os deputados querem “justa causa” para a desfiliação, sob o argumento de “assédio” por parte da direção nacional.

“A indicação é do partido”, reforçou o presidente da sigla.

Segundo o jornal O Globo, o partido passa por uma disputa política interna em vários estados, com corte de senha e acusações de fraude.

Marido de Daniella, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Wagner Carneiro, conhecido como “Waguinho”, se filiou na noite de segunda-feira (10) ao Republicanos. Diferente dos deputados, o prefeito não precisa atender aos requisitos de fidelidade partidária e pode mudar de legenda sem precisar do aval da sigla ou da Justiça Eleitoral. O Republicanos se classifica como independente, mas tem se aproximado do governo e negociado cargos.

Bivar fez pouco caso do desembarque.

“Waguinho não é deputado, ele vai para onde quiser. Mas quem tem mandato precisa cumprir a lei”, completou.

Ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha compareceu à cerimônia de filiação de Waguinho, assim como o deputado petista Washington Quaquá. Nas redes sociais, Quaquá destacou a presença do deputado Dimas Gadelha (PT-RJ) e elogiou Waguinho e a ministra do Turismo.

“Fui com o deputado Dimas na posse do meu querido amigo Waguinho, prefeito de Belford Roxo, como presidente estadual do Republicanos do Rio de Janeiro. Aqui junto também nossa Ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que representa a todos nós!”

O prefeito e os deputados saíram da legenda fazendo fortes críticas a Bivar e ao vice-presidente da legenda, Antonio Rueda. Eles acusam os dirigentes de negociarem cargos nas gestões do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e do prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), sem consultarem a bancada do estado no Congresso.

Além disso, reclamam de articulações envolvendo as eleições municipais do ano que vem. Além do Rio, há também divergências em Estados como Pernambuco e Mato Grosso do Sul.

