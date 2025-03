Presidente dos EUA afirmou que o participante do grupo extremista foi morto junto com um companheiro em uma ação em conjunto com o governo do Iraque e do Curdo

Presidente dos EUA afirmou em sua rede social Truth Social que o participante do grupo extremista foi morto junto com um companheiro em uma ação em conjunto com o governo do Iraque e do Curdo. (Foto: Reprodução)

Foto: Reprodução