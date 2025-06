Mundo Presidente dos Estados Unidos afirma que não quer mudança no regime do Irã

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Presidente americano diz que alteração no governo de Teerã traria caos à região e apoiou o cessar-fogo no Oriente Médio Foto: White House/Divulgação (Foto: White House/Divulgação) Foto: White House/Divulgação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta terça-feira (24), que não quer uma mudança de regime no Irã porque não quer ver o “caos” no Oriente Médio.

Em uma conversa com repórteres a bordo do avião presidencial Air Force One, antes de viajar para a Holanda, onde participará de uma reunião com líderes da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Trump fez declarações significativas sobre o conflito: “Uma mudança de regime exige caos, e idealmente não queremos ver tanto caos”, disse o presidente.

“Gostaria de ver tudo se acalmar o mais rápido possível […] Sabe, os iranianos são ótimos negociantes, ótimos empresários, e têm muito petróleo. Eles devem ficar bem. Devem ser capazes de reconstruir e fazer um bom trabalho. Eles nunca terão energia nuclear, mas, tirando isso, devem fazer um ótimo trabalho”, conclui Trump.

No fim de semana, o presidente americano levantou a possibilidade de uma mudança na liderança de Teerã depois que os EUA atacaram três instalações nucleares iranianas. “Não é politicamente correto usar o termo ‘mudança de regime’, mas se o atual regime iraniano não consegue TORNAR O IRÃ GRANDE NOVAMENTE, por que não haveria uma mudança de regime??? MIGA!!!”, escreveu Trump no Truth Social no domingo.

Cenário regional

Especialistas alertam que a mudança de regime iraniano não garantirá um governo amigável aos EUA ou a Israel.

Embora o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, possa ser substituído se for morto, o fracasso do regime também é um risco que as autoridades americanas precisam levar em consideração, disseram especialistas, o que poderia fragmentar o país e levantar ondas de insatisfação por todo o Oriente Médio.

O cenário pode abrir caminho para figuras mais violentas que podem optar por uma bomba nuclear como o retaliação máxima após a destruição causada pelos ataques americanos e israelenses.

