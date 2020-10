Mundo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá passar dias internado por conta do coronavírus

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Trump vai trabalhar em uma suíte especial no hospital nos próximos dias Foto: Joyce N. Boghosian/The White House Trump vai trabalhar em uma suíte especial no hospital nos próximos dias . (Foto: Joyce N. Boghosian/The White House) Foto: Joyce N. Boghosian/The White House

A internação hospitalar de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, deverá durar alguns dias. Na sexta-feira (02), ele revelou que havia testado positivo para Covid-19. No fim do dia, foi levado de helicóptero ao Centro Médico Militar Walter Reed, perto da capital Washington – segundo a Casa Branca, foi uma medida de precaução.

Ele vai trabalhar em uma suíte especial no hospital nos próximos dias, disse o secretário de imprensa da presidência, Kayleigh McEnany. Durante a madrugada deste sábado (03), o presidente publicou um texto em uma rede social no qual afirmou “indo bem, eu acho”, e agradeceu o apoio.

Por enquanto, o presidente teve uma leve febre e tosse. De acordo com a agência Reuters, um porta-voz do governo disse que se a condição clínica piorar, Trump vai transferir o poder ao vice, Mike Pence, de 61 anos, que está longe da Casa Branca.

Trump tem características que o tornam mais vulnerável a sintomas graves da Covid-19: ele tem 74 anos, sobrepeso e não há relatos que descrevem sua dieta como saudável ou que ele se exercite.

Autoridades ligadas a Trump disseram ao “New York Times” que ele deverá ficar hospitalizado por dias ainda que os sintomas sejam leves. Os eventos de campanha foram cancelados. A decisão de interná-lo durante dias foi tomada como medida de grande precaução, de acordo com o “Washington Post”.

O presidente foi levado ao hospital cerca de 17 horas após o anúncio de seu diagnóstico de Covid-19. Ele caminhou do edifício da Casa Branca a um helicóptero usando máscara. No trajeto, ele não falou com a imprensa.

Antes de sair da Casa Branca, ele publicou um vídeo em uma rede social no qual dizia estar se sentindo bem. Do lado de fora do hospital havia alguns apoiadores com bandeiras da campanha. A maioria deles não usava máscara, de acordo com a agência Reuters.

Tratamento

Trump recebeu um tratamento em fase experimental produzido pela farmacêutica Regeneron. Ainda em testes em humanos, os cientistas usam os linfócitos B (células que produzem os anticorpos) de pacientes que já tiveram a doença. Além disso, os médicos receitaram uma droga intravenosa antiviral. Ele também tomou outras substâncias, como vitamina D, analgésicos e medicamento para gastrite.

Surto de Covid-19 na Casa Branca

Não foram só Trump e a primeira-dama Melania que testaram positivo para Covid-19 na cúpula da Casa Branca. Além dos dois, também estão infectados quatro assessores que testaram positivo, além de dois senadores e um apoiador que estiveram na residência oficial nos últimos dias.

