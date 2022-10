Mundo Presidente dos Estados Unidos promete estabelecer, em janeiro, direito ao aborto no país

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

Biden ressaltou que não vai “ficar sentado e deixar republicanos de todo o país adotarem políticas extremas”. (Foto: Lawrence Jackson/The White House)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira (18) que assinará uma lei para estabelecer o direito ao aborto em janeiro se os democratas controlarem a legislatura no próximo ano. O anúncio acontece sob nova pressão em relação à alta da inflação e a aproximação das eleições de meio de mandato.

Os correligionários democratas de Biden podem perder o controle da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e, possivelmente, também do Senado, nas eleições de novembro.

O chefe de Estado tenta reunir o partido e seus apoiadores na questão do direito ao aborto, que foi severamente restringido pela decisão da Suprema Corte de cerca de quatro meses atrás de derrubar a lei Roe vs. Wade.

Se os democratas elegerem mais senadores e mantiverem o controle da Câmara dos Deputados, Biden afirmou que assinará uma lei em janeiro codificando Roe vs Wade para proteger o direito ao aborto.

“Aqui está a promessa que faço a vocês e ao povo americano: o primeiro projeto de lei que enviarei ao Congresso será codificar Roe vs. Wade”, destacou o presidente durante discurso no Howard Theatre, em Washington.

Ele também pediu aos norte-americanos que se lembrem de como se sentiram no dia em que a decisão do tribunal foi anunciada: “Quero que vocês se lembrem que a palavra final não cabe à Corte agora. Não cabe aos republicanos extremistas no Congresso. A palavra final sobre seu direito de escolha, cabe a vocês. E se vocês fizerem sua parte e votarem, os líderes democratas no Congresso, eu prometo, farão a nossa parte. Eu farei a minha parte”, advertiu.

Joe Biden e autoridades de alto escalão da Casa Branca anunciaram neste mês novas diretrizes e concessões para proteger o direito ao aborto e à contracepção. Ele ressaltou que não vai “ficar sentado e deixar republicanos de todo o país adotarem políticas extremas”.

Custo

O custo médio para uma paciente que passa por um aborto farmacológico – que envolve dois medicamentos, geralmente tomados entre a 10ª e 12ª semanas de gravidez – era de US$ 560 em 2020, de acordo com um estudo recente do programa de saúde reprodutiva da Universidade da Califórnia, em São Francisco.

Um procedimento de aborto custava US$ 575 durante o primeiro trimestre e US$ 895 no segundo trimestre daquele ano.

O valor não inclui gastos com deslocamento e outras despesas, como cuidados de crianças e tempo de afastamento do trabalho, que serão cada vez mais necessários para as mulheres em um número crescente de Estados. E os valores variam bastante em cada região.

A maioria dos pacientes paga do próprio bolso, descobriu a pesquisa, em grande parte porque seu seguro saúde não cobre o procedimento.

