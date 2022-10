Saúde Ter janela no quarto de hospital reduz em 20% o risco de morte após uma cirurgia

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Pesquisas anteriores descobriram que pacientes com uma cama perto da janela ficavam menos tempo no hospital, em comparação com pacientes com uma cama perto da porta. Foto: Reprodução Pesquisas anteriores descobriram que pacientes com uma cama perto da janela ficavam menos tempo no hospital, em comparação com pacientes com uma cama perto da porta. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pode parecer apenas um detalhe, mas ter uma janela no quarto de hospital aumenta em 20% a probabilidade de sobrevivência após uma cirurgia. A conclusão é de um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, que será apresentado durante Congresso do Colégio Americano de Cirurgiões.

A equipe analisou dados de quase 4 mil pacientes que tiveram 13 cirurgias de alto risco ao longo de três anos. Estes incluíram transplantes de rim, colectomia (remoção parcial ou total do cólon) e pancreatectomia (remoção parcial ou total do pâncreas).

Os participantes foram divididos em oito grupos, de acordo com o quarto em que ficaram após o procedimento – com janela, sem janela, individual, coletivo para duas pessoas, perto do posto de enfermagem, longe da enfermagem e se estavam ou não na linha direta de visão dos médicos.

Os resultados mostraram que os pacientes que ficaram em quartos sem janela tinham uma probabilidade 20% maior de morte. Após 30 dias do procedimento, essa probabilidade era de 10%.

De acordo com os pesquisadores, a luz do sol pode estimular a liberação de serotonina no cérebro, o que melhora o humor dos pacientes e os ajuda a se sentirem mais calmos. Além disso, estudos mostram que a luz do sol reduz a pressão arterial e melhora a qualidade do sono.

Pesquisas anteriores descobriram que pacientes com uma cama perto da janela ficavam menos tempo no hospital, em comparação com pacientes com uma cama perto da porta. Pacientes com acesso à luz natural também relataram menos angústia e dor e precisaram de menos analgésicos.

A taxa de mortalidade também foi menor para os pacientes que estavam na linha de visão direta do posto de enfermagem principal. Isso porque os enfermeiros podem avaliar mais facilmente como o paciente está e intervir mais rapidamente em eventos graves, disseram os pesquisadores.

Saúde mental

O Brasil enfrenta uma segunda pandemia, desta vez na Saúde Mental. O impacto emocional das perdas familiares, o sentimento de medo, a falta de socialização e a instabilidade no trabalho aumentaram o nível de estresse e sofrimento psíquico dos brasileiros. “O aumento nos transtornos ansiosos e depressivos é uma tendência dos últimos anos, mas atingiu patamares muito mais alarmantes após a crise sanitária”, afirma a coordenadora da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental (Conasem/Cofen), professora Dorisdaia Humerez.

Números do Datasus apontam que o total de óbitos por lesões autoprovocadas dobrou nos últimos 20 anos, passando de 7 mil para 14 mil. Dados anteriores à pandemia já apontavam episódios depressivos como a principal causa de pagamento de auxílio-doença não relacionado a acidentes de trabalho, correspondendo a 30,67% do total, seguida de outros transtornos ansiosos (17,9%).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde