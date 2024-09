Mundo Presidente dos EUA anuncia pacote de 8 bilhões de dólares para ajuda militar à Ucrânia na guerra contra a Rússia

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Biden disse que o objetivo é ajudar a Ucrânia a vencer a guerra contra os russos. (Foto: Adam Schultz/The White House)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou mais de US$ 8 bilhões em assistência militar à Ucrânia nesta quinta-feira (26) para ajudar o país a vencer a guerra contra os invasores russos.

A ajuda inclui o primeiro carregamento de uma bomba planadora guiada com precisão chamada Joint Standoff Weapon, com um alcance de até 130 km. O armamento de médio alcance dá à Ucrânia uma grande atualização nas armas que utiliza para atacar as forças russas, permitindo que os ucranianos o façam a distâncias mais seguras. A bomba, capaz de atingir alvos com alta precisão, será lançada de caças.

Apoiar a Ucrânia, que a Rússia invadiu em fevereiro de 2022, tem sido uma prioridade máxima dos EUA, disse Biden em um comunicado. “É por isso que, hoje, anuncio um aumento na assistência à segurança para a Ucrânia e uma série de ações adicionais para ajudar a Ucrânia a vencer esta guerra”, declarou o democrata, que deixará o cargo em janeiro.

A maior parte da nova ajuda, US$ 5,5 bilhões, será alocada antes do final do ano fiscal nos EUA, quando a autorização de financiamento estiver prestes a expirar. Outros US$ 2,4 bilhões estão ao abrigo da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia, que permite ao governo norte-americano comprar de empresas armas para a Ucrânia, em vez de retirá-las dos estoques dos EUA.

Isso proporcionará à Ucrânia defesa aérea adicional, sistemas aéreos não tripulados e munições ar-terra, bem como fortalecerá a base industrial de defesa da Ucrânia e apoiará os seus requisitos de manutenção e sustentação, disse Biden.

Segundo seu plano, conforme o presidente, o Departamento de Defesa reformará e fornecerá à Ucrânia uma bateria adicional de defesa aérea Patriot e mais mísseis Patriot. Biden ordenou que o Pentágono expandisse o treinamento para pilotos ucranianos de caças F-16.

