O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou, na noite de quinta-feira (14), uma proposta para impulsionar a economia e acelerar a resposta do país à pandemia de coronavírus.

“Durante esta pandemia, milhões de americanos, sem culpa própria, perderam a dignidade e o respeito que vêm com um emprego e um salário. Há uma dor real oprimindo a economia real”, disse Biden, em discurso, ao lado da vice-presidente eleita, Kamala Harris.

O democrata afirmou que a política fiscal do país se manterá estável mesmo com os novos gastos, se a população enxergar o futuro com mais perspectiva.

O pacote inclui mais de US$ 400 bilhões para reforçar a resposta ao vírus e a distribuição de vacinas contra a Covid-19; US$ 350 bilhões para ajudar Estados e municípios a superarem os déficits orçamentários; cerca de US$ 1 trilhão em auxílio direto às famílias; cerca de US$ 440 bilhões para pequenas empresas e comunidades atingidas pela pandemia; cheques no valor US$ 1,4 mil para os norte-americanos, superando os de US$ 600 emitidos no último pacote do Congresso; e US$ 400 de auxílio-desemprego por semana, ante US$ 300 por semana, estendido até setembro.