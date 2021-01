O prazo de inscrições no ProUni (Programa Universidade Para Todos) 2021 termina nesta sexta-feira (15), às 23h59min. O programa seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares.

Um dos critérios de seleção é o desempenho dos candidatos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Com o adiamento do Enem 2020 por causa da pandemia de coronavírus, a nota desta edição do exame só será divulgada no fim de março. Por isso, a seleção do ProUni deste primeiro semestre adotará as notas do Enem 2019.